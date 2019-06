Un mémo interne révèle qu'Intel est impressionné par les progrès d'AMD

Face aux progrès d'AMD, Intel fait le point

Une « période difficile à venir »

Un placement tarifaire qu'Intel peine à justifier

Source : TechPowerUp

Publié cette semaine sur Reddit par scv_good_to_go, un utilisateur du forum, une note interne destinée aux seuls employés d'dévoile la posture du groupe face aux avancées éclair d'et de ses processeurs. La firme de Lisa Su, en difficulté il y a encore trois ans, profite aujourd'hui d'une aura en grande partie renouvelée depuis le lancement de, en 2017. L'arrivée dès juillet prochain de la nouvelle génération de ces puces, maintenant gravées en 7 nm et basée sur l'architecture ZEN 2, accentue ce regain de popularité auprès du grand public et de crédit face à ces concurrents. Intel semble en être le premier impressionné.Dans son (long) mémo, Intel veut avant tout faire le point. Les bleus commencent donc par revenir sur l'histoire commune qui l'unit à AMD. Il faut savoir que les deux sociétés ont été fondées à la fin des années 60 dans la Silicon Valley, à quelques kilomètres l'une de l'autre... et à quelques mois seulement d'intervalle. Puis, ils rappellent tout de même quelques chiffres : Intel pèse notamment(70,1 milliard de dollars pour Intel contre 6,48 milliards du côté d'AMD, est-il précisé).La firme en vient toutefois rapidement aux faits : le retour d'AMD est tonitruant et les deux compagnies se livrent de nouveau «», à laquelle Intel doit faire face. Poursur ces nouveaux produits, le groupe chapeauté par Bob Swann et explique à son personnel quelle est sa « recette secrète » pour tenter de coiffer une fois de plus AMD au poteau. Un objectif qui semble, au moins à court terme, un brin compromis. Intel en est visiblement conscient.», note Intel (qui paraît s'être copieusement ennuyé ces dernières années) en pointant notamment la croissance spectaculaire de son concurrent. Il s'agit pour AMD de la «», lit-on par exemple. La firme de Bob Swann explique cette croissance par lesconsentis par AMD sur des secteurs clé, comme les produits pour serveurs ou encore les puces hautes performances pour ordinateurs portables et de bureau.En guise de constat, Intel estime par conséquent qu'une «» et indique que la menace d'AMD porte surtout sur les produits «». «», assure ainsi Steve Collins, l'un des experts d'Intel. La compagnie admet d'ailleurs que certains produits d'AMD auront l'avantage sur ses processeurs de neuvième génération . Sont notamment cités les processeurs Matisse d'AMD (le nom de code désignant l'architecture ZEN 2), qu'Intel estimepour le calcul lourd. Pour le Gaming et les taches plus légères, les bleus tentent toutefois de se rassurer : les puces de neuvième génération (toujours gravées en 14 nm+) seront à la hauteur de l'enjeu.Reste aussi la question desobservées entre la nouvelle offre d'AMD et les produits d'Intel. Sur ce point, Intel se justifie : la firme offriraità ses clients, en proposant dans certains cas des processeurs entrée de gamme plus abordable que ceux d'AMD. Intel croit par ailleurs en l'argument du système : «». La défense devient difficile à tenir.Plus loin, Intel s'enfonce un peu plus au point de, qui ont pu s'exprimer par la suite sur les forums internes à l'entreprise. Des messages eux aussi partagés sur Reddit et relayés par TechPowerUp.». Cette posture relève de l'aveuglement, et ce, de l'aveu même de certains employés d'Intel.», s'indigne l'un d'entre eux. «».Très intéressante à parcourir, la note d'Intel est disponible dans son intégralité à cette adresse . Elle permet notamment d'avoir un léger aperçu du branle-bas de combat en cours chez Intel. Si rien n'est joué, il est évident que le consommateur, lui, peut se frotter les mains. Le retour d'unesur le marché du CPU risque de dynamiser le marché et d'aboutir à une offre globale plus généreuse et potentiellement moins coûteuse qu'elle ne l'était ces dernières années.