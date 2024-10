brice_wernet

Surtout sur les gammes i9 sur lesquelles ont pense à création/travail lourd. Sur les autres gammes, ce n’est pas si utile. Au-delà de 8c/8t, c’est beau dans les benchs, dans la vie de tous les jours ça n’apporte rien.

Enormément de programmes sont encore surtout dépendant de la vitesse d’exécution (antivirus, Excel avec les macro javascript, Word, Internet qui parallélise mal 9x sur 10), les programmes de bases de données sur les modèles les plus habituels…

Et on parle là d’un CPU dont le TDP de base doit être de 45W, on le compare à un ogre de 115W.

Le but n’est pas de tuer le core i9 à l’ancienne dans la plus grosse boite possible, le but est d’atteindre les mini stations de travail en vogue en ce moment dans le reste du monde…