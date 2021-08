Asus prépare une GeForce RTX 3070 refroidie par Noctua

À en croire un document de l'Eurasian Economic Commission, une branche de l'Eurasian Economic Union située à Moscou, le fabricant de cartes graphiques Asus travaillerait d'ores et déjà avec l'Autrichien Noctua, célèbre pour ses ventilateurs haut de gamme… et marron.

Un modèle de carte graphique GeForce RTX 3070 devrait effectivement être prochainement validé par l'organisation. Son nom, RTX3070-8G-NOCTUA, fait plus que suggérer l'idée d'un tel partenariat, même si, pour l'heure, aucune autre information n'a filtré.

Il est d'ailleurs intéressant de noter que cette « confirmation » de la part de l'EEC n'est qu'une nouvelle étape alors que ce partenariat est l'objet de plusieurs rumeurs depuis déjà quinze jours. Le site HWCooling avait tenté d'en savoir plus et avait reçu la réponse suivante : « Désolé Lubo, je ne peux faire aucun commentaire à ce sujet pour le moment. J'espère bientôt, cependant ! ;) » Tournure de phrase et petite frimousse laissent supposer que l'alliance Asus/Noctua est une réalité, et la question qui nous taraude est la suivante : le refroidisseur sera-t-il marron ?