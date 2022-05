ASRock, ASUS et MSI présentent déjà leurs cartes mères Ryzen 7000

C'est ainsi que MSI annonce les MEG X670E Godlike et MEG X670E Ace pour ses modèles les plus haut de gamme. Il est question d'un étage d'alimentation jusqu'à 24+2 phases, d'un radiateur « disposant d’ailettes densément empilées et d’un caloduc pour dissiper la chaleur ». MSI évoque aussi la présence d'un maximum de quatre connecteurs M.2 dont un en PCIe 5.0 x4 et précise que la carte M.2 Xpander-Z Gen 5 Dual est livrée pour ajouter deux M.2 PCIe 5.0 x4 en plus.