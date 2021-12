Les premières cartes mères H610 / B660 photographiées chez Asus / MSI : Alder Lake plus accessible

Au format ATX, la ProArt B660 Creator D4 semble devoir être un peu plus ambitieuse. La série ProArt et le chipset B660 assurent la présence d'un plus grand nombre de fonctionnalités même si, là encore pour des raisons de coûts, la DDR4 prend toujours le pas sur la DDR5. Quatre slots DIMM sont là, de même que trois M.2 équipés de fixations simplifiées et de dissipateurs pour deux d'entre eux. Enfin, l'étage d'alimentation est plus musclé avec d'imposants dissipateurs.