Les cartes mères B660 pour Alder Lake pourraient faire l'impasse sur le PCIe Gen 5

Il n'existe à l'heure actuelle aucune carte graphique ou aucun SSD NVMe capable d'exploiter le PCIe 5.0. De plus, l'achat d'une carte mère B660 est lié à l'envie de faire des économies et sans doute pas d'investir dans ce genre de périphériques avant-gardistes et que l'on imagine hors de prix à leur sortie au premier semestre 2022.