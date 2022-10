Corsair et Nanoleaf s'associent pour vous en mettre plein les yeux

Concrètement, et comme c'est déjà le cas avec Razer Chroma notamment, différents produits de Nanoleaf (Lines, Shapes, Canvas et Light Panels) peuvent maintenant être connectés au logiciel iCUE de Corsair. Le but étant de synchroniser les effets visuels avec les claviers, souris et autres produits du fabricant.

La programmation des éclairages se passe sur PC, tandis que l'appli mobile permet également de passer d'un réglage à un autre. Des couleurs et comportements préréglés sont là, mais il est aussi possible de personnaliser son expérience. Pour joindre l'utile à l'agréable, il est, par exemple, proposé d'afficher une couleur en fonction de la température de son PC.