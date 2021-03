Elgato : de nouvelles lumières connectées et des panneaux phoniques pour les streamers

On s’étonnerait presque qu’Elgato ait laissé filer tant d’années avant de s’engouffrer dans la brèche du RGB décomplexé. Alors que Philips commercialise depuis belle lurette ses propres Lightstrip, Elgato débarque aujourd’hui avec des rubans de 2 mètres qui, une fois n’est pas coutume, sont commercialisés moins cher que la concurrence.

Affiché à 59 euros la boîte, le Elgato Lightstip se veut aussi puissant que personnalisable. Avec sa luminosité maximale de 2 000 lumens (réglable) et une température oscillant entre 3 500K (jaune) à 6 500K (lumière naturelle), il pourrait plaire non seulement aux streameuses et aux streameurs, mais aussi plus simplement aux personnes qui souhaitent moderniser leur intérieur.