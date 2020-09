Miliboo commercialise un canapé connecté et immersif "made in France"

Un canapé avec chargeur sans-fil, enceintes intégrées et système vibratoire devrait dilater la pupille de n’importe quel geek (assumé ou camouflé) normalement constitué. Regarder un Star Wars et sentir son corps vibrer sous la marche de l’empereur ou ressentir l’impact d’une balle dans un Valorant devrait être une expérience jouissive. A voir si la fiche technique supplante l’expérience utilisateur... Et ce meuble n’est pas un simple concept : il est réel, fonctionnel et commercialisé. on sait à quel point il peut être enrageant de voir des beaux prototypes restés à l’état de mock-up fonctionnel, que l’on range dans un carton après un salon.

Par ailleurs, savoir que ce ne sont pas les géants de l’électronique asiatique (alors que les cinémas 4D sont pléthore en Corée) qui le proposent, mais un produit « 100% designed in France » et « made in France » est une petite gloire pour notre économie gauloise malmenée. Reste que 2 800€ pour un sofa qui vibre, ça pique (et ce n’est pas dû au sofa). Est-ce qu’en 2049 (cf. Blade Runner), on se fera harceler par des hackers de sofa ? Wait & see.