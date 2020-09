IKEA et Asus ROG s'associent pour offrir du mobilier gaming à prix doux

À la lecture du communiqué publié par IKEA sur son site, on comprend bien que le géant suédois de l’ameublement ambitionne de rendre les équipements dévolus au jeu vidéo plus « cosy friendly ». Finis les néons, le RGB tout le tour de la ceinture et les teintes rougeâtres agressives ? On demande encore à voir. Pour le moment, l’heure n’est qu’à la pose des fondations de ce partenariat.

Partant du constat que plus de 2,5 milliards des habitants de cette planète sont des joueurs, IKEA cherchera grâce à sa gamme de produits co-développés par Asus ROG, à dédramatiser le gaming. Mieux : à faire sortir sa pratique des clichés auxquels elle est encore si souvent rattachée.

« Il existe de nombreuses idées reçues sur le gaming, dont de nombreuses sont stéréotypées ou négatives, comme par exemple sur le fait que tous les jeux sont violents, que le jeu vidéo rend asocial et que c’est une activité réservée aux hommes », expose Ewa Rychert, responsable mondiale des espaces de travail chez Ikea. S’appuyant sur des chiffres publiés par l’institut Newzoo, IKEA met en avant les qualités cathartiques, relaxantes et collaboratives de la pratique du jeu vidéo. Des mots-clés essentiels pour que le gaming au sens large puisse trouver une place au sein du catalogue du roi des meubles en kit.