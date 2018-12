Miliboo imagine un canapé connecté destiné aux cinéphiles et gamers

Assise interactive vibrante et système sonore immersif

Contrôle à distance et chargeur à induction intégrés

Importer les sensations d'une salle de cinéma dans votre salon : voilà comment résumer en quelques mots l'ambition de la société tricolore, spécialisée dans la vente de mobiliers d'intérieur. Mais la firme fondée en 2007 du côté d'Annecy s'est également fait remarquer par ses idées novatrices et ses projets futuristes, comme son miroir connecté Ekko, sorti en décembre 2017 Ce concept en a visiblement appelé à un autre, puisque Miliboo a par la suite placé la barre encore plus haut. Au programme :, déjà nommé lauréat du prix innovation du(CES) 2019, organisé en janvier prochain. Au premier abord, le canapé connecté du groupe a tout d'un canapé somme toute classique, mais en jetant un œil à l'intérieur de la bête,fait alors son apparition.Destiné à créer une expérience 4D sensorielle, ce canapé connecté est directement relié à une application dédiée (via Bluetooth), tout comme à la télévision de votre pièce.Il dispose, lui permettant de créer des vibrations en fonction de l'intensité des scènes diffusées par le téléviseur. Rassurez-vous, l'assise interactive vibrante est désactivable ou ajustable selon vos envies. Pour immerger un peu plus l'utilisateur,réglable en intensité et en couleurs, directement configurable à partir de l'application, se trouve sous la base du mobilier.En prime, le groupe n'a pas oublié d'intégrer desà même de créer une ambiance digne d'une salle de cinéma : un subwoofer de 600 W, deux haut-parleurs de 50 W tout comme un amplificateur de son s'invitent sur ce canapé pour le moins futuriste en termes de fonctionnalités.L'expérience ne se cantonne pas uniquement à une séance deaméliorée sur Netflix, puisque les assistants personnelsont aussi été intégrés au canapé. Conséquence : l'entreprise vous promet de contrôler tout un tasde votre domicile, tels que les volets, une porte de garage ou encore les lumières. Accéder à sa plateforme de contenus ou piloter sa Smart TV serait également envisageable.Pour couronner le tout, l'un des accoudoirs abrite un chargeur à induction (Qi), sur lequel votre téléphone se chargera une fois posé dessus.Si la page officielle ne mentionne aucune gamme de prix, le site On Mag croit savoir que la version trois ou quatre places coûtera la somme de 2 500 €, lorsque la version fauteuil atteindra les 1 900 €.