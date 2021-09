NZXT annonce le H510 Flow Case, optimisé pour le refroidissement

NZXT enrichit son catalogue de boîtiers moyen tour avec le H510 Flow. Les habitués aux produits de la marque doivent sans doute reconnaître l’appellation H510, et pour cause : ce H510 Flow est essentiellement un H510 Elite optimisé pour le refroidissement. Concrètement, cela se traduit par une façade perforée et non pleine, qui laisse donc entrer plus d’air frais.