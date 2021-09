Thermaltake annonce ses Divider 200 ; des boîtiers Micro ATX, oui, mais avec de l'espace

Du côté de la carte graphique , le maximum - déjà confortable - est de 310 mm de long si un radiateur 27 mm est en place et même de 340 mm sans cet accessoire. Le refroidisseur processeur ne peut dépasser 185 mm de haut. Le Divider 200 dispose en revanche de multiples emplacements pour ventilateurs et le watercooling est plus qu'envisageable : 280 mm en façade ou sur le côté droit et 120 mm à l'arrière.