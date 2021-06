Lian Li lance la SP750 : une alimentation SFX puissante et entièrement modulaire

Si tout le monde sait qu'il existe différents formats de carte mère (ATX, mATX, mini-ITX…), l'existence d'une situation assez similaire dans le monde des blocs d'alimentation est moins connue.

Pourtant, si l'ATX est de loin le plus développé, on trouve également d'autres formats. Le SFX et sa variante SFX-L sont de ceux-là et Lian Li vient justement de commercialiser un modèle intéressant.