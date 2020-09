SilverStone lance une alimentation de 1 650W prévue pour la GeForce RTX 3090

SilverStone indique que si sa DA1650 sera disponible uniquement en 80Plus Gold dans un premier temps, la commercialisation d'une mouture certifiée 80Plus Titanium est aussi prévue pour les utilisateurs les plus exigeants, mais ultérieurement.

Pour le reste, la DA1650 mesure 150 x 86 x 180 mm, elle est capable de délivrer 137,5A et mise sur des condensateurs japonais, réputés plus fiables. Elle se base sur un ventilateur de 135 mm, et donc sur un système de dissipation actif. Comme le précise Tom's Hardware, le ventilateur ne s'active toutefois que lorsque l'alimentation dépasse les 30% de charge (495 watts). À plein régime, ce dernier tourne à 1 800 RPM pour un maximum de 36 dBA annoncés.