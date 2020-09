GeForce RTX30xx : Corsair bosse sur un câble d'alimentation 12 broches tout-en-un

Alors que les RTX 3090, RTX 3080 et RTX 3070 ont respectivement des besoins en électricité de 350 W, 320 W et 220 W, NVIDIA a décidé de changer son fusil d'épaule et d'exploiter un connecteur d'alimentation unique doté de 12 broches.

Après Seasonic, le fabricant Corsair a présenté un accessoire pour aider les utilisateurs à faire la bascule sans nécessairement changer leur alimentation. La solution prend la forme d'un câble 12 broches côté carte graphique et doté de deux connecteurs 8 broches à brancher sur l'alimentation.

Corsair n'a pas encore donné de date ou de tarif pour la sortie de ce câble, mais il est possible de s'inscrire sur le site officiel du fabricant pour être informé par email.