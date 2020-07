NVIDIA : les cartes Ampère auront un connecteur d'alimentation 12 broches

L'information circule depuis déjà quelques semaines, mais les premiers éléments tangibles ne nous parviennent qu'aujourd'hui. Relayé par TechPowerUp, le Chinois FCPowerUp précise effectivement que NVIDIA pourrait bien remiser les actuels connecteurs 6/8 broches pour se tourner vers un 12 broches.

L'idée semble venir de NVIDIA et ne serait donc pas soutenue par le PCI-SIG. Le promoteur des GeForce a toutefois plusieurs arguments à faire valoir à commencer par les besoins en électricité croissants de ses solutions graphiques. Il est aussi question de confort : il est plus pratique de manipuler un seul câble 12 broches que deux 6/8 broches.

Au travers d'un article technique, Igor's Lab revient sur les spécificités de ce connecteur. Composé de six broches 12 V/six broches pour la terre, ses contacts sont de meilleure qualité que sur les câbles 6/8 broches afin de supporter un courant de plus forte intensité. En outre, il pourrait être divisible en deux et baptisé « 6+6 broches ».

Forcément, un tel connecteur soulève la question du changement d'alimentation. Les fabricants d'alimentations modulaires devraient être en mesure de proposer des câbles spécifiques pour « mettre à jour » leurs produits alors que sur les modèles plus « basiques », on peut imaginer des adaptateurs… si la puissance est suffisante évidemment.