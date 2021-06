Thermaltake annonce une alimentation hors-normes : la Toughpower TF1 1550W Titanium

La mention 80 Plus seule certifie qu'au moins 80 % de l'énergie reçue en entrée est effectivement transmise à la configuration. On trouve ensuite des blocs dits bronze, silver, gold, platinum et, enfin, titanium. Ce dernier terme certifie un rendement de plus de 90 % en toutes circonstances et, en règle générale, de plus de 94%.