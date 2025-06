Be quiet! souligne une efficacité accrue dès lors que la charge est supérieure à 10 % alors que, au contraire, elle est un poil moins bonne sous ce seuil. Rien qui ne saurait changer la certification 80PLUS Gold obtenue par la Pure Power 12 M et, donc, la Pure Power 13 M. Le P.-D.G. de be quiet! le disait précédemment, la principale amélioration de la Pure Power 13 M est liée à sa ventilation assurée par un ventilateur de 120 mm et le fonctionnement est dit « semi-passif », mais contrairement à des modèles plus onéreux, ce n'est ici pas débrayable.

En d'autres termes, lorsque la charge est faible, le bloc Pure Power 13 M est capable de couper sa ventilation pour être, donc, totalement silencieux. En revanche, « non débrayable » signifie que l'on peut désactiver ce mécanisme.

Be quiet! conclue son annonce en indiquant que les cinq blocs de la nouvelle gamme sont d'ores et déjà disponibles et en précisant leurs tarifs. Il est donc question de 94,90 € pour le 550 W, 109,90 € pour le 650 W, 119,90 € pour le 750 W, 139,90 € pour le 850 W et, enfin, 169,90 € pour le 1 000 W. Des prix publics conseillés identiques à ceux pratiqués sur les Pure Power 12 M.