FSP annonce ses premières alimentations ATX 3.0 avec connecteur PCIe Gen 5.0

Moins efficaces, mais plus puissantes, les Hydro PTM Pro et Hydro PTM X Pro sont Platinum et prévues en variantes de 850, 1 000 et 1 200W avec des tarifs allant de 209,9 à 289,9 dollars. Plus « modestes », les Hydro G Pro et Hydro GT Pro doivent se contenter d'une certification Gold pour 850 ou 1 000W et des prix allant de 149,90 à 189,90 dollars.