GeForce RTX 4090 : il n'y aurait pas comme un problème avec le connecteur 12VHPWR ?

Le fabricant y annonce de manière on ne peut plus claire : « 4x 8-pin to 12VHPWR power cable has limited service life up to 30 connect/disconnects

». En d'autres termes, l'adaptateur a un cycle de vie estimé à 30 connexions/déconnexions. Un seuil qui implique trop de torsions de l'adaptateur pour qu'il soit encore bon à quelque chose.