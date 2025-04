Quelques jours après l'annonce de son entrée sur un nouveau marché avec ses premiers claviers gaming – les Dark Mount et Light Mount – be quiet! revient sur un terrain de jeu plus familier.

Les blocs d'alimentation sont une vieille histoire pour l'entreprise allemande qui compte déjà de nombreux modèles à son catalogue. SFX Power, Pure Power ou Silent Power vont être très prochainement complétées par la nouvelle gamme System Power laquelle vise plutôt l'entrée de gamme avec des tarifs que be quiet! estime plus accessibles.

Pour autant, il n'est pas question de lésiner sur la qualité. « La System Power fait entrer les normes les plus récentes dans un segment extrêmement compétitif » déclare Aaron Licht, P.-D.G. de be quiet!. « En combinant une compatibilité ATX 3.1, une grande efficacité et un fonctionnement silencieux qui fait la réputation de notre marque, nous offrons aux utilisateurs tout ce dont ils ont besoin pour leur système actuel ».