Nintendo encourage ses partenaires sur mobile à se concentrer sur la qualité des jeux

Plus de fun, moins de microtransactions

Des développeurs en danger ?

D'après The Wall Street Journal aurait demandé à ses partenaires qui développent des jeux mobiles de se focaliser plus sur le fun que sur l'objectif d'engranger un maximum de bénéfices.En effet, le constructeur japonais verrait les titres pour smartphones et tablettes comme desvisant à attirer les joueurs sur ses consoles. Une stratégie risquée qui, si elle a de quoi être plébiscitée par les joueurs, ne semble pas satisfaire les développeurs.Les studios redoutent de voir leurs recettes drastiquement chuter s'ils sont forcés par Nintendo àdans leurs jeux. Le studio CyberAgent Inc., à l'origine de, aurait souligné le fait que : «».La frustration semble donc se propager suite à cette décision. Le patron du studio DeNA, qui a travaillé suret, est même allé plus loin en précisant que «». Même si les joueurs se réjouiront de parcourir des jeux mieux peaufinés, avec des politiques économiques moins envahissantes, les développeurs eux semblenten ce qui concerne leur avenir.En 2019, Nintendo doit sortir deux nouveaux jeux sur support mobile. Il y aura tout d'abord, qui a été repoussé à cet été, etattendu lui aussi pour le courant de l'été 2019. Reste à voir si ce revirement aura un impact sur le contenu et le gameplay de ces titres.