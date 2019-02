Nintendo : Zelda et Donkey Kong bientôt déclinés en jeux mobiles ?

© Nintendo

Spirit Tracks et Mario vs Donkey Kong en approche ?



Depuis la fin de l'année 2016, Nintendo s'est officiellement lancé sur le marché du gaming mobile, avec la sortie d'un certain Super Mario Run . Depuis, l'éditeur nippon a enrichi son catalogue avec notamment Animal Crossing Pocket Camp, Fire Emblem Heroes et plus récemment Dragalia Lost. Prochainement, c'est Mario Kart Tour qui devrait faire lourdement chuter la productivité de certains, le jeu étant prévu pour le mois de mars 2019.En attendant, le magazinea repéré un récent dépôt de marque de la part de Nintendo, concernant deux "nouveaux" titres à venir :et. Ces derniers ont été enregistrés (entre autre) comme "". Fort logiquement, on imagine que Nintendo pourrait préparer la version mobile de ces deux titres parus sur Nintendo DS.Toutefois, les deux titres en question semblent plus que jamais taillés pour nos smartphones et tablettes, puisque Zelda : Spirit Tracks comme Mario vs Donkey Kong disposent déjà d'un gameplay tactile. Pour Nintendo, cela permettrait également d'agrémenter son catalogue de jeux mobiles de deux véritables hits, les titres en question étant particulièrement réussis. Cela serait également l'occasion pour Big N de faire migrer la prestigieuse licence Zelda sur nos mobiles, sans prendre le moindre risque.Rappelons pour conclure que Nintendo connait un vrai succès sur mobiles, non pas (étrangement) avec Super Mario Run, mais avec le très rentable Fire Emblem Heroes, suivi de près par le récent Dragalia Lost, qui aurait déjà engrangé un chiffre d'affaires de 31 millions d'euros en à peine un mois de disponibilité.