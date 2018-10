Nintendo 64 Mini : un leak dévoile la console (et ses jeux) ?

Cap vers la Nintendo 64 Classic Mini !

1080 Snowboarding

Bomberman 64

Donkey Kong 64

Excitebike 64

F-Zero X

Kirby 64

Mario Golf

Mario Kart 64

Mario Party 2

Mario Tennis

Paper Mario

Pokémon Snap

Sin and Punishment

Star Fox 64

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Majora's Mask

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Wave Race 64

Yoshi's Story

Après la NES Mini en 2016, la Super Nintendo Mini en 2017 , on attendait logiquement de voir débouler la Nintendo 64 Mini cette année. Toutefois, pour l'heure, Nintendo n'a pas dévoilé la moindre information concernant cette réplique miniature de la console 64 bits des années 90. Officiellement donc, cette Nintendo 64 Mini n'existe pas... mais un récent leak semble confirmer l'arrivée imminente de cette dernière, qui contiendrait un total de 19 jeux.Côté look, pas de grosse surprise à signaler, on retrouverait la recette étrennée avec les NES et Super Nintendo Mini, à savoir une réplique miniature de la console d'origine, dotée à l'arrière d'un port USB et d'une sortie HDMI, et à l'avant de quatre ports manettes (avec la connectique Wiimote), dissimulés derrière un clapet amovible reprenant la forme des manettes d'origine.Pas de trace donc de certains titres phares d'éditeur tiers comme GoldenEye 007, Perfect Dark, Banjo et Kazooie ou encore Conker Bad Fur Day... A voir maintenant si Nintendo officialise cette N64 Mini dans les prochains jours ou non.