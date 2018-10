Nintendo dépose un brevet pour une coque de smartphone pour jouer à la Gameboy

Un magasin virtuel de jeux Gameboy ?

D'après Siliconera aurait déposé un brevet pour une coque de téléphone de type portfolio, qui permet de jouer à laUne version officielle, donc, d'une idée déclinée à l'infini depuis l'apparition des smartphones sur le marché de la téléphonie.Comme le montrent les images appuyant le dépôt du brevet de Nintendo, aucun port n'est prévu pour y insérer les bonnes vieilles cartouches. Mais la console approchant de ses 30 ans (le petit coup de vieux qui va bien), il est de toute manière de plus en plus compliqué de se procurer lesdites cartouches.Alors pour permettre aux détenteurs de la fameuse coque pour smartphone de profiter des jeux du catalogue Nintendo, l'éditeur japonais serait en train de plancher sur. Un peu dans le goût de ce que la firme propose actuellement aux abonnés de son service Online sur la Switch - qui leur permet de jouer à des jeux NES.Ce ne sont pour le moment que conjectures, mais on ne vous cache pas qu'on a un petit peu hâte d'en savoir plus.