Mario Kart Tour : l'opus mobile dévoile une partie de son contenu via sa bêta

Un Mario Kart de poche

Un contenu copieux au programme

Nous le savons bien, il est toujours risqué pour un éditeur de porter ses licences fétiches suret. En effet, la politique économique de ces titres reposent bien souvent sur des microtransactions et ce n'est pas toujours bien vu par les joueurs.a d'ailleurs été confronté à ces désagréments lors de la sortie de The Elder Scrolls: Blades cette année.C'est pourtant dans ce contexte ques'apprête à sortir. Certains utilisateurs se frottent à la bêta en ce moment même et des informations viennent donc d'être mises en ligne. Il apparaît déjà que le jeu est intégralement jouable en mode « portrait », que l'accélération se fait de manière automatique et qu'une course est composée de deux tours.Au total,et ils pourront être déverrouillés via un système de tirages aléatoires. Chaque avatar possède un niveau de rareté et peut embarquer un certain nombre d'objets à utiliser lors d'une course. De leur côté, les circuits sont inspirés des précédents opus de la franchise.