Ori and the Will of the Wisps n'est pas près d'arriver sur Switch... s'il arrive un jour

Le nouveau carton de Moon Studios, arrivé sur Xbox One et PC au début du mois de mars et déjà fort de plus de 2 millions de joueurs, n’est pas forcément bien engagé pour être porté sur la Switch, confessent ses développeurs.

En réalité, Ori and the Will of the Wisps n’est tout simplement pas prévu pour la console de Nintendo. En cause ? L’énorme difficulté pour les équipes d’obtenir un frame rate constant de 60 images par seconde sur Switch.