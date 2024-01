Au Japon, la Nintendo Switch bat un nouveau record

Cette performance réalisée au pays du Soleil Levant est impressionnante, d'autant que tous les signaux laissent présumer que la relève débarquera cette année. En effet, la Nintendo Switch 2 pourrait arriver dès le mois de septembre 2024. Les rumeurs évoquent la présence de deux modèles au lancement ainsi qu'un prix sensiblement supérieur à celui de la Switch en 2017.

En France, rappelons que la Nintendo Switch s'est déjà écoulée à plus de 7 millions d'exemplaires, surpassant ainsi les ventes de la Wii (6,3 millions) et de la PS4 (6 millions). Il s'agit donc de la plateforme la plus vendue de l'Histoire dans l'Hexagone.