DJI annonce l'Osmo Pocket, une mini caméra avec stabilisateur mécanique à 359€

Point de Phantom 5 à l'horizon donc, mais un produit grand public vraiment séduisant, surtout au regard de son prix de 359€. Nous avons pu l'essayer immédiatement, et si un test complet arrivera dans les prochains jours, place aux annonces et premières impressions. L'Osmo Pocket est donc une caméra stabilisée sur 3 axes grâce à une nacelle intégrée. Elle mesure un peu plus de 12 cm de hauteur et tient de ce fait aisément dans une poche.La caméra embarque un capteur de 1/2,3 pouces capable de filmer jusqu'en 4K à 60 images/sec le tout avec un bitrate de 100 Mb/sec, et de capturer des photos de 12 mégapixels. Elle intègre également 2 microphones afin de supprimer efficacement les bruits parasites et de fournir une qualité de son à la hauteur de celle de la vidéo.L'est doté d'un petit écran tactile de 1 pouce afin d'avoir un retour en direct des prises de vue, et de contrôler les différents paramètres. Il est également possible de brancher son téléphone directement sur l'Osmo Pocket afin de bénéficier d'un plus grand écran ou d'autres fonctions avancées. De plus DJI lance un ensemble d'accessoires pour étendre les fonctionnalités de son nouveau bébé : boîtier étanche, kit de fixation, boîtier de protection + recharge, perche, lentilles, etc.Enfin la caméra permet d'utiliser plusieurs modes de suivi automatisés, comme l'active track permettant de suivre un sujet ou un objet sélectionné d'une pression sur l'écran tactile. Des modes FPV, Timelaps et panoramas sont aussi de la partie.C'est grâce à une nouvelle application mobile dédiéequ'il est possible d'utiliser les nouvelles fonctions de montages et effets intégrées pour laisser les créatifs s'exprimer rapidement sur les réseaux sociaux.Il faut reconnaître qu'après quelques dizaines de minutes d'essai, nous avons été bluffé par l'efficacité de l'Osmo Pocket. L'appareil est très léger et tient parfaitement dans la main, l'écran tactile est suffisamment réactif pour switcher de mode sans prise de tête.La stabilisation est hyper efficace (les photos et vidéo de l'article ont été réalisée avec l'Osmo Pocket), et nous avons hâte de tester en détail ce nouveau joujou, puisque certaines questions comme l'autonomie sont toujours en suspens.En attendant le produit est disponible en précommande au tarif de, pour des expéditions qui débuteront le