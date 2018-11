DJI Osmo Pocket : l’action cam en fuite à quelques heures de son annonce

12 mégapixels et 4K à 60 images par seconde

Plus d'informations à venir cet après-midi

Via : Engadget

L'antenne chinoise d'Engadget est parvenue à se procurer uneen avance et nous livre tous les détails avant que DJI ne la présente plus avant à 14 h, heure de New-York (20 h chez nous).Lese représente donc sous la forme d'une poignée, pas plus grande que la paume de la main. Au sommet de celle-ci est logée une caméra stabilisée (ressemblant furieusement à celle qui équipe les drones Mavic 2 Zoom ) pouvant pivoter sur plusieurs axes.Concernant la fiche technique, elle est pour le moment loin d'être complète. Tout juste sait-on que l'. D'après un manuel d'utilisation que le site est parvenu à se procurer, la caméra disposera notamment «».Au-dessus des boutons et de la molette est disposé un petit écran tactile permettant de monitorer les prises de vues. Selon Engadget, ce petit appareil sortira conjointement avec une toute nouvelle application nomméeet dont on ignore encore les fonctionnalités. Enfin,DJI compte présenter ce nouveau produit - que l'on annonce déjà comme un concurrent sérieux à la GoPro Hero 7 - dès cet après-midi au cours d' un événement new-yorkais intitulé « Because Life is Big ».La firme devrait également réserver un moment à la présentation de son prochain drone à destination des professionnels : le Phantom 5.