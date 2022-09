Insta360 dévoile la X3, une nouvelle caméra 360° 5,7K HDR

« Avec la série X, nous avons réinventé le recadrage pour permettre à tout le monde de devenir un

créateur. La X3 a été conçue pour porter la créativité vers de nouveaux sommets », explique JK Liu,

fondateur d'Insta360. On y retrouve la même forme que la One X2, avec toutefois un écran plus grand, sans oublier quatre bouton pour filmer facilement, y compris avec des gants.