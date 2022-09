DJI annonce l'Osmo Action 3, sa nouvelle action cam

La nouvelle caméra de DJI s'appuie en effet sur un capteur de 1/1,7 pouce permettant l'enregistrement en 4K à 120 fps avec un FOV ultra grand-angle de 155° et, surtout, un nouveau système de gestion de la chaleur pour éviter la surchauffe, fréquente sur ce type de produits lors d'une longue captation en 4K. Notons par contre que ce système a été testé dans le cadre d'enregistrements en 4K à 60 fps… et non 120 fps.