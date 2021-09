OM 5, DJI lance son nouveau stabilisateur pour smartphones

L'Osmo Mobile 5 reste un stabilisateur sur trois axes et conserve son système d'attache magnétique. On retrouve toujours dans la boite une griffe à installer au milieu du smartphone et qui vient se fixer directement sur le stabilisateur, ce qui permet de commencer les prises de vue instantanément sans avoir besoin de calibrer l'appareil.

DJI a toutefois ajouté une nouveauté avec la présence d'une barre d'extension d'une longueur de 21,5 cm qui permet de se rapprocher des sujets ou de réaliser des plans de groupe de la même manière qu'avec une perche à selfies.