GoPro présente sa HERO11 Black Mini : de grosses perfs dans un boîtier riquiqui

Au rayon des différences avec la HERO11 Black standard, on retrouve assez logiquement un boîtier plus petit et une caméra à la fois compacte et légère. Les écrans ont également été retirés afin de libérer de la place sur la devanture et à l'arrière de l'appareil. Cela permet aussi de réduire l'impact sur l'autonomie de la batterie qui n'est ici pas amovible. Cependant, il s'agit toujours d'une Enduro capable de résister à des conditions extrêmes comme le froid intense.