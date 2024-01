GoPro lance un super concours hivernal de vidéos avec, à la clé, 120 000 dollars de récompenses !

Nous avons un peu fouiné dans le règlement du concours et, pour participer, les skieurs et snowboardeurs volontaires doivent partager des clips non édités (vous ne devez pas touche à votre fichier) sur les réseaux sociaux, à l'aide du hashtag #GoProLineOfTheWinter. Il faut soumettre les vidéos via l'application GoPro Quick, ou en passant par le site GoPro dédié (vous retrouverez le lien en source).