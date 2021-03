L'application GoPro devient Quik et profite d'une refonte

« Quik rend simple et amusant le fait de trouver enfin une place au grand nombre de photos et de vidéos que nous conservons tous sur nos smartphones », explique Nicholas Woodman, fondateur et P.-D.G. de GoPro. À noter que l'application permet aussi d'utiliser son smartphone comme une télécommande pour son action cam GoPro.

Quik est dès à présent disponible sur iOS et Android, et prend évidemment en charge tous les formats photo et vidéo, en plus de ceux intégrés aux caméras GoPro.