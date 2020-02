Les ventes d'appareils photo continuent leur inexorable chute

Le compact fait une chute vertigineuse depuis des années

La CIPA (« Camera & Imaging Products Association ») a dévoilé ses chiffres pour l'année 2019, concluant une décennie particulièrement mouvementée côté ventes d'appareils photos. Alors que 121,5 millions exemplaires ont été livrés en 2011, ils n'étaient plus que 15 millions en 2019, et les prédictions pour l'année 2020 sont encore plus catastrophiques, puisque seulement 12 millions d'appareils devraient être vendus.Comme le soulignent nos confrères de MacGeneration, cette chute libre s'explique notamment par la quasi-disparition de l'appareil compact. Auparavant en tête des ventes (109 millions d'exemplaires en 2011), il a littéralement été écrasé par l'arrivée du smartphone et n'a pas dépassé les 7 millions de modèles vendus en 2019.Tous les secteurs ne sont toutefois pas impactés de la même manière. Si les appareils à objectif interchangeables sont moins populaires, la baisse de leur taux de vente est beaucoup moins importante que pour leurs cousins compacts. Elle est ainsi passée de 12 millions en 2015 à 8 millions en 2019. On remarque en outre que les ventes de boîtiersstagnent, alors que les boîtiers reflex connaissent de moins en moins de succès.Autre fait marquant : le prix des appareils a considérablement augmenté au cours de la décennie. Logiquement, il s'est accru lorsque les ventes ont dégringolé ; une manière pour les constructeurs de contrebalancer les pertes. Le prix d'un compact en 2011 était de 75 € en moyenne, contre 162 ,€ en 2019...La photographie sur smartphone a bouleversé le marché, et cela ne semble pas prêt de changer. Chaque année, cette technologie s'améliore considérablement, notamment grâce à l'aide de certains membres de la CIPA comme Sony, qui fournit entre autres les géants chinois Xiaomi et Huawei. Par ailleurs, la façon dont la photographie est utilisée aujourd'hui profite largement aux smartphones, qui permettent de modifier et d'éditer un cliché et de le poster directement.Mis à part pour l'usage professionnel, il est difficile d'imaginer que les appareils photos puissent sortir la tête de l'eau, à moins d'un investissement colossal de la part des constructeurs dans de nouvelles technologies pour les développer.