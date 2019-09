Les ventes d’appareils photo atteignent un niveau historiquement bas

© CIPA

Moins de 20 millions d'appareils photo ont été vendus en 2018

Évolution des ventes d'appareils photo numérique au fil des ans © MacG / CIPA

Le marché professionnel et amateur bombe le torse

Via : MacG

La CIPA, l'association de constructeurs qui regroupe notammentet bien d'autres, publie aujourd'hui des chiffres inquiétants sur leur industrie. C'est simple : depuis que la CIPA comptabilise les ventes d'appareils photo en 2003,En 10 ans, les ventes d'appareils photo numérique ont, passant de 120 millions d'appareils en 2008 à 20 millions à peine l'an passé. C'est le constat effarant dressé par la CIPA, qui pointe aujourd'hui du doigt l'industrie du smartphone qui grignote peu à peu ses parts de marché.Il faut dire que les smartphones ont fait des progrès importants ces dernières années en la matière. Et il n'est plus un seul constructeur de smartphone qui prenne à la légère cet axe de développement pour ses futurs produits.Première victime de ce changement de paradigme :, dont les ventes ont été divisées par deux entre 2011 et 2013, 2013 et 2015, puis 2015 et 2018. Auparavant représentatifs de 90% des ventes d'appareils numériques, les compacts correspondent désormais à moins de la moitié des ventes. «», rapportent nos confrères dequi relaient le rapport de la CIPA.Outre les compacts,. Mais les constructeurs peuvent se réjouir du), qui séduisent de plus en plus d'amateurs et de professionnels prêts à investir dans du matériel de qualité.Car il reste une chose à dire sur le rapport de la CIPA : si les ventes d'appareils sont en chute libre,. En neuf ans, le prix moyen d'un appareil compact est passé de 85€ environ à 150€. Même constat pour l'entrée de gamme des appareils à objectif interchangeable, qui se négocient aujourd'hui autour de 420€ contre 300€ en 2011.Un loisir de nanti, la photographie ? Cela n'a sans doute jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui.