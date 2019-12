Le Canon EOS R Mark II déjà sur le terrain en vue d’une présentation au Photokina 2020

Une Photokina chargée pour Canon

Le Canon EOS Rs. © Canon Rumors

Plus de détails à venir

Source : Canon Rumors

Une information signée — comme souvent — par, qui affirme que Canon a d'ores et déjà fourni des EOS R Mark II à «» en vue d'une présentation à la Photokina 2020, en mai prochain.La semaine passée, le constructeur nippon a déjà fait savoir aux organisateurs de la grand-messe de la photo avoir particulièrement hâte de venir présenter ses nouveautés. De quoi alimenter la machine à rumeurs — la preuve ici.Seulement, prenant acte que le plus gros ennemi de l'industrie de la photographie est le smartphone, Canon se doit d'ajuster son calendrier et de proposer plus souvent des appareils novateurs pour rester compétitif. En témoigne cette rumeur d'un renouvellement (très rapide pour Canon) de son Canon EOS R lors du salon en mai prochain.Pourtant, selon, ce modèle Mark II ne devrait pas beaucoup changer la formule adoptée par Canon en septembre 2018. En réalité, le EOS R MKII serait une «» du Canon EOS Rs dont la sortie est prévue en février prochain.s'est fait promettre par ses sources que de nouvelles informations (techniques, cette fois) viendront étayer la rumeur dans les prochaines semaines.Versons dès lors dans la spéculation : le EOS R Mark II serait-il ce mystérieux boîtier dont il se dit qu'il prendrait en charge les optiques RF et EF via un adaptateur intégré ? Sur ce point malheureusement, personne ne s'avance en prédictions.On s'interroge toutefois sur cette agressivité nouvelle de la part de Canon. La férocité de Sony lui a, certes, permis de grimper les barreaux de l'échelle à toute vitesse, il ne faudrait pas que Canon oublie que le marché est aujourd'hui constitué en majorité de professionnels et d'amateurs . Une cible très attachée à son matériel, qui n'est certainement pas prête à renouveler son boîtier tous les ans ni même tous les deux ans.