Canon plancherait sur un EOR R à monture hybride EF/RF

© Canon

Une simple rumeur

L'hybride : le nouveau nerf de la guerre

Lire aussi :

Sony passe devant Nikon et devient le 2e plus gros vendeur de matériel photo au monde



Source : Peta Pixel

Alors pour pallier ce problème, Canon serait en train de développer un appareilEOS R disposant d'une monture hybride RF/EF. Autrement dit, permettant de prendre en charge les objectifs destinés à l'origine aux reflex Canon.Comme le rapporte le site Canon Rumors, deux sources proches du constructeur affirment que Canon travaille à un appareil de gamme EOS R capable de prendre en charge les optiques EF et RF sans qu'un adaptateur soit nécessaire.PetaPixel s'interroge malgré tout sur la faisabilité d'un tel projet. En effet, si le diamètre des deux montures diffère assez peu entre EF et RF, la distance qui sépare le capteur de la lentille n'est certainement pas identique.Le site avance alors l'hypothèse que le prétendu appareil hybride embarquerait une sorte de molette permettant d'avancer ou de reculer le capteur de l'appareil afin de le positionner adéquatement pour chaque type de monture. En d'autres termes : un adaptateur directement intégré dans le boîtier.Si les appareils hybrides ne sont pas nés de la dernière pluie, ils représentent à l'heure actuelle le marché le plus porteur pour la photographie. Du moins, le segment qui accuse de la dégringolade la plus lente Pousser les professionnels à s'équiper en appareils hybrides est donc une question de survie pour les constructeurs. Or, ceux-ci sont déjà très bien équipés en DSLR, et ont en leur possession de nombreuses optiques desquelles ils ne souhaitent probablement pas se séparer. D'où l'intérêt d'un boîtier capable de les prendre en charge, tout en justifiant un nouveau passage à la caisse grâce aux arguments inhérents du, la légèreté en tête.La démarche est comparable à celle inaugurée par l'opticien Leica l'an dernier. Le constructeur allemand à en effet créé la L-Mount Alliance, permettant à ses concurrents Sigma et Panasonic de développer des optiques en monture L. L'objectif ? Installer un gigantesque et versatile parc d'optiques interchangeables sur une grande quantité d'appareils numériques.