Confinement : Adobe facilite l'accès à Creative Cloud pour les étudiants en cours à distance

Lire aussi :

Les meilleurs logiciels et applications mobiles d'appel audio et vidéo gratuits

La suite Creative Cloud accessible gratuitement à distance

Source : Engadget

Parce que les étudiants bloqués chez eux à cause du confinement n'ont pas accès à toutes les ressources proposées par leur école, Adobe permet aux établissements détenteurs d'une licence Creative Cloud d'ouvrir gratuitement un accès aux étudiants, depuis chez eux.Adobe explique : «». Pour en bénéficier, les écoles doivent faire une demande auprès d'Adobe, qui approuvera (ou non) l'accès à la suite.Cette période de gratuité est d'ores et déjà disponible, et restera active jusqu'au 31 mai prochain. Adobe précise toutefois que les licences temporaires peuvent être fournies et retirées à tout moment par l'entreprise américaine.