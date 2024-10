Vous vous êtes déjà retrouvé dans la situation frustrante de perdre le document Word que vous étiez en train de rédiger à cause d'un écran qui se fige, d'un plantage de votre machine ou d'une panne d'électricité. Dans ce cas, la faute à pas de chance, vous vous promettez de toujours enregistrer votre travail toutes les cinq minutes.

Mais imaginez un instant que vous venez enfin de mettre le point final à ce document de 46 pages et que, satisfait et soulagé de votre travail, vous décidez de l'enregistrer et de fermer le logiciel. Mais au lieu de sauvegarder votre travail, Word efface purement et simplement votre fichier. Vous les sentez, les sueurs froides parcourir votre échine ? C'est pourtant ce qui est arrivé à de nombreux utilisateurs de la version 2409 de Microsoft 365 récemment.