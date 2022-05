Attention ! Ce malware dans Microsoft Office peut exécuter du code, même sans macros

Cette faille est particulièrement critique pour plusieurs raisons. La première : elle peut être exploitée même si les macros sont désactivées. La deuxième, c’est que si le mode protégé s’active bien pour alerter les utilisateurs sur le fait que le document est potentiellement malveillant, il existe un moyen de contourner ça. En passant le fichier au format RTF, l’exploit devient zero-click, et le code malveillant s’exécute sans que le fichier ait besoin d’être ouvert. Le sélectionner et le prévisualiser dans l’explorateur de fichiers Windows suffit. Et enfin, Kevin Beaumont, un chercheur en sécurité, prévient que la détection par les logiciels de sécurité risque d’être faible, étant donné que le document Word en lui-même ne contient pas de code malveillant, seulement une référence qui lui permet de le télécharger à partir d’un serveur distant.