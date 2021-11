Patch Tuesday : Microsoft corrige six failles zero-day, dont deux activement exploitées

La première de ces zero-day exploitées, la CVE-2021-42292, a été découverte comme étant utilisée dans des attaques par le Microsoft Threat Intelligence Center et est présente dans Microsoft Excel. À cause d'un bug, il est possible pour un attaquant d'exécuter du code malveillant et de contourner les mesures de sécurité lorsqu'un utilisateur ouvre un fichier Excel spécialement créé. Aucun détail n'a été partagé sur l'exploitation de cette vulnérabilité, mais Dustin Childs de Zero Day Initiative spécule qu'elle est sûrement due « au chargement de code qui devrait être derrière un prompt, mais pour une raison quelconque, ce prompt n'apparaît pas, contournant ainsi cette mesure de sécurité ».