Microsoft enrichit Teams de nouvelles fonctions dont la possibilité d'exporter des données directement vers Excel

Si diverses fonctionnalités ont récemment été annoncées par Microsoft, celle qui attire le plus notre attention concerne la possibilité d'exporter les données de mises à jour vers un fichier Excel. D'après Microsoft, cela devrait logiquement permettre aux utilisateurs d'analyser plus efficacement les données tout en les partageant plus facilement avec d'autres utilisateurs.

Par l'intermédiaire de son blog officiel, le géant américain nous précise également qu'il sera possible de filtrer les données par demande, demandeur et plage de dates avant d'exporter les données dans une feuille de calcul Excel.