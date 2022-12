Microsoft va mettre le chat de Teams dans Outlook

S'il y a bien un outil que Microsoft tente au maximum d'améliorer et de faire adopter par un maximum d'utilisateurs et d'utilisatrices en ce moment, c'est Teams. Et Windows 11, mais c'est un autre sujet. Ces derniers mois, la firme en a revu l'interface et y a ajouté de nombreuses fonctionnalités (sondages durant les réunions, meilleure recherche, etc.) et même des jeux.