Microsoft veut écarter Teams de la suite Office, et ce n'est pas de gaieté de cœur

Il y a un mois, on entendait parler à nouveau d'une enquête de la Commission européenne sur Microsoft, en rapport avec le logiciel Teams. Une communication qui n'avait rien détonnant, puisqu'elle faisait suite à une plainte de Slack en 2020 et à une enquête préliminaire. Autant dire que les voyants ont dû s'allumer en rouge chez Microsoft. Et le géant américain ne s'est pas tourné les pouces depuis.

Au contraire, il essaye de gagner les bonnes grâces de Bruxelles. Et pour ce faire, la firme fondée par Bill Gates annonce le départ de Teams de la suite Office, une décision qui sera effective le 1er octobre prochain pour l'ensemble du territoire de l'Union européenne et de la Suisse. Le mouvement mettra fin à une situation vieille de six ans, puisque Teams a été ajouté gratuitement à l a suite Office en 2017.