Explosif : l'addiction de Bill Gates révélée au grand jour

Son addiction deviendra tellement dévorante qu'il fera même retirer le jeu de son PC… pour finalement aller jouer sur ceux de ses collaborateurs… Fitzgerald indique d'ailleurs : « Alors… c'était un dimanche après-midi, et nous avons reçu un e-mail de Bill disant "Hey, je crois que je viens d'avoir un nouveau record. Il est sur la machine dans le bureau de Mike Hallman." Et nous étions juste en mode… "Quoi ?" » Par la suite, Melinda French (qui deviendra Melinda Gates quatre ans plus tard) demandera à ce que les nouveaux records soient cachés au P.-D.G. pour ne pas le distraire.