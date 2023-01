Bill Gates a un nouveau smartphone, devinez lequel

Le plus puissant des smartphones pliants de Samsung, lancé au prix de 1 799 euros, lui a été offert, selon le média Wccftech, par le président du groupe en personne, Lee Jay-yong. « Bien sûr, j'utilise Outlook et de nombreux logiciels Microsoft dessus. La taille de l'écran me permet de ne pas utiliser de tablette, mais seulement le téléphone et un ordinateur portable - une machine Windows », a expliqué Bill Gates sur son sub Reddit dédié.

Il semble plébisciter cette technologie qui permet de réduire de moitié dans la poche un écran digne d'une tablette. L'an dernier, il utilisait son prédécesseur, le Samsung Galaxy Z Fold 3. On peut dire que le milliardaire est beau joueur quand on sait que son groupe développe un concurrent à cette gamme avec les Surface Duo.